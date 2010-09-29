Світові ціни на нафту змінились різноспрямовано

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок другий день поспіль продемонстрували різноспрямовану динаміку на тлі збільшення запасів палива у США і зниження попиту на нафту, повідомляє РІА Новости.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів збільшилась на 0,14 долара - до 78,71 долара за барель.

На н`ю-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зменшилась на 0,34 долара - до 76,18 долара за барель.