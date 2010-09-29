Україна нагромадила в ПСГ 23 млрд. куб. м газу - Бойко

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» нагромадили в підземних сховищах газу (ПСГ) 23 млрд. куб. м природного газу.

Про це сказав міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр».

«На сьогодні Україна нагромадила 23 млрд. куб. м газу в підземних сховищах. Близько половини цього обсягу - газ, який «Нафтогаз України» імпортував з Росії», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що «за розрахунками, коли обсяги газу перевищують 16 млрд. куб. м, цього досить, аби спокійно пройти зимовий період».

«Наступний опалювальний сезон пройде за планом», - додав міністр.

Довідка УНІАН. До складу газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз» входить 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю понад 30 млрд. куб. м. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.