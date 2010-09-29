Обсяг транзиту венесуельської нафти до Білорусі через Україну в 2011 році скорочено до 9 млн. тонн – Єфименко

Обсяг транзиту венесуельської нафти до Білорусі через територію України в 2011 році скорочено до 9 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про затвердження відповідної угоди на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

За його словами, згідно з українсько-білоруською угодою про співпрацю у сфері транспортування нафти через територію України до Білорусі, очікуваний обсяг транзиту нафти в 2011 році скорочено з раніше планованих 10 млн. тонн до 9 млн. тонн.

«Така угода прийнята між урядами України і Білорусі. Там зафіксований обсяг (транзиту – УНІАН) на 2011 рік в 9 млн. тонн нафти», – сказав К.ЄФИМЕНКО.

При цьому він уточнив, що цього року замість запланованих раніше 4 млн. тонн нафти обсяг транзиту очікується в розмірі 1,5 млн. тонн. К.ЄФИМЕНКО відзначив, що на сьогодні сформувалися ритмічні темпи транзиту нафти – 5 танкерів обсягом по 80 тис. тонн на 2 місяці.

Як повідомляв УНІАН, згідно з домовленостями президентів Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і Венесуели Уго ЧАВЕСА, Мінськ планує купити у Каракаса 4 млн. тонн нафти в 2010 році і 10 млн. тонн – в 2011 році.

Венесуельська нафта, що купується Білоруссю, надходить танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.