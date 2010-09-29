Нафта ОПЕК подешевшала

Ціна нафтової "корзини" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у вівторок, 28 вересня, трохи знизилася на 0,19 дол. - до 74,87 дол. за барель з 75,06 дол. за барель в попередній день торгів, йдеться у повідомленні організації, повідомляє РИА Новости.

У серпні 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 74,15 дол., в липні - 72,51 дол., в червні - 72,97 дол., в травні - 74,48 дол., в квітні - 82,33 дол., в березні - 77,21 дол., в лютому - 72,99 дол., в січні - 76,01 дол.

Рекорд ціни "корзини" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 дол. за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж в два рази нижче – 61,06 дол. за барель.

У березні 2008 року "корзина" була розширена до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, в даний час ціна "корзини" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картеля: Saharan Blend (Алжір), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).