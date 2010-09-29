Миколайчук обрали заступником голови Ради керівників МАГАТЕ

Голову Держкомітету ядерного регулювання України Олену Миколайчук обрали заступником голови Ради керівників Міжнародного агентства з атомної енергетики.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, О. Миколайчук обрана на цю посаду на період до 2012 року.

Довідка УНІАН. МАГАТЕ є автономною міжурядовою організацією у рамках Організації Об'єднаних Націй, створена у 1957 році.

До складу агентства входять 143 країна-члени, яким МАГАТЕ надає послуги з розвитку ядерної інфраструктури.

Діяльність МАГАТЕ пов'язана з питаннями безпеки, поводження з радіоактивними відходами і ядерним паливом, гарантій для перевірки мирного використання ядерних технологій і матеріалів.

У функції Ради керівників МАГАТЕ входить розгляд звітності, програми і бюджету МАГАТЕ, надання Генеральної конференції рекомендацій з цих питань, а також розгляд заяв про прийом в члени агентства.

Крім того, вона затверджує угоди про гарантії і публікацію норм безпеки МАГАТЕ, а також уповноважена призначати генерального директора агентства, якого затверджує Генеральна конференція.