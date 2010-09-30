Україна не відмовляється від співпраці з Westinghouse у сфері поставок ядерного палива – Мінпаливенерго

Україна не відмовляється від співпраці з компанією Westinghouse Electric Company (США) у сфері поставок ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістів заступник міністра палива і енергетики Наталія ШУМКОВА.

За її словами, при укладанні довгострокового контракту на поставку палива з ВАТ «ТВЕЛ» Україна наполягла на внесенні до контрактних документів умови про те, що продовжить співпрацю з іншими альтернативними постачальниками палива, зокрема, в рамках підписаного раніше між НАЕК «Енергоатом» і компанією Westinghouse договору про поставки палива на період 2011-2015 рр.

«Ми вже неодноразово говорили, що контракти з Westinghouse на 2011-2015 роки не піддаються ані ревізіям, ані сумнівам, однак лише коли закінчаться всі ліцензійні процедури і Держатомрегулювання дасть свій дозвіл… Навіть коли ми підписали контракт (з ВАТ «ТВЕЛ» – УНІАН), єдиний параметр, який розкривався, – у жодному випадку не скасовуються і не ревізуються попередні договори, підписані «Енергоатомом», – сказала Н.ШУМКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня п.р. Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології і партнера по будівництву заводу з фабрикації ядерного палива, запросивши до участі в конкурсі ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США).

Переможцем конкурсу визнано російський державний концерн «ТВЕЛ». Відповідне рішення ухвалила міжвідомча комісія 2 вересня п.р.

22 вересня п.р. Кабінет Міністрів України затвердив російський концерн «ТВЕЛ» переможцем конкурсу по будівництву заводу з фабрикації ядерного палива.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.