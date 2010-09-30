Польща активізує роботу щодо проекту «Одеса–Броди»

Польща має намір активізувати роботу з реалізації проекту «Одеса–Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК сьогодні на брифінгу після засідання Комітету у справах підготовки до Євро-2012.

За його словами, питання завершення будівництва нафтопроводу обговорювалося сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Д.ТУСК відзначив, що завершення проекту «Одеса–Броди» є важливою і перспективною справою. «Я з великим задоволенням почув, що уряд прем`єр-міністра М.АЗАРОВА зацікавлений, щоб робота українців і поляків для цього та інших проектів, які забезпечують енергетичну безпеку, була активізована. Ми сподіваємося, що ця співпраця буде набагато інтенсивніша, ніж раніше», – сказав Д.ТУСК.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту до країн Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданську на побережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.