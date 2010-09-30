Польща має намір активізувати роботу у проекті «Одеса–Броди»

Польща має намір активізувати роботу з реалізації проекту "Одеса-Броди".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд ТУСК сьогодні на брифінгу після засідання Комітету у справах підготовки до Євро- 2012.

За його словами, питання закінчення будівництва нафтопроводу обговорювалося сьогодні на зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Д. ТУСК зазначив, що завершення проекту "Одеса-Броди" є важливою і перспективною справою. "Я з великим задоволенням почув, що уряд прем'єр-міністра М. АЗАРОВА зацікавлений, щоб робота українців і поляків для цього та інших проектів, які забезпечують енергетичну безпеку, була активізована. Ми сподіваємося, що ця співпраця буде набагато інтенсивніша, ніж раніше", - сказав Д. ТУСК.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса - Броди - Плоцьк - Гданьськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди - Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданьська на узбережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу "Одеса-Броди", згідно із затвердженим ТЕО, складає 2-8 млрд. дол. залежно від об'ємів транспортування нафти.