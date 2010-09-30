Профіцит бюджету Росії за 7 місяців склав 293,4 млрд рублів

Консолідований бюджет РФ і бюджети державних позабюджетних фондів (Пенсійного, соціального страхування і обов'язкового медичного страхування) в січні-липні 2010 року виконані з профіцитом 293,4 млрд рублів проти дефіциту у січні-липні 2009 року у 575,4 млрд рублів. Про це говориться в доповіді Федеральної служби державної статистики, опублікованій у четвер, 30 вересня, повідомляє k2kapital.

Прибутки консолідованого бюджету за січень-липень цього року склали 9,011 трлн рублів, тоді як за перші сім місяців 2009 року вони склали 7,354 трлн рублів. У тому числі, прибутки федерального бюджету склали 4,658 трлн рублів, держфондів - 2,799 трлн рублів, суб'єктів РФ - 3,809 трлн рублів, територіальних позабюджетних фондів - 333,3 млрд рублів.

Витрати консолідованого бюджету склали 8,717 трлн рублів проти 7,929 трлн рублів минулого року. З них витрати федерального бюджету - 5,171 трлн рублів, держфондів - 2,510 трлн рублів, суб'єктів РФ - 3,299 трлн рублів, територіальних позабюджетних фондів - 324,8 млрд рублів.

Надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів, ФНС Росії, що адмініструються, до консолідованого бюджету у січні-липні 2010 року склали 4,424 трлн рублів, це на 23,7% більше, ніж за відповідний період 2009 року. У липні цього року надходження до консолідованого бюджету склали 716 млрд рублів і збільшилися порівняно з попереднім місяцем на 26,1%.

Основну частину податків, зборів та інших обов'язкових платежів консолідованого бюджету в січні-липні забезпечили надходження податку на прибуток організацій - 24,7%, податку на прибутки фізичних осіб - 21,8%, податку на видобуток корисних копалин (НДПИ) - 17,9%, податку на додану вартість (ПДВ) на товари (роботи, послуги), які реалізовують на території РФ, - 17,1%.