Азаров сподівається на прогрес у співпраці з Польщею щодо добудови "Одеса-Броди"

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається на прогрес у співпраці з Польщею у добудові нафтопроводу "Одеса-Броди".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Варшаві після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

М. АЗАРОВ зазначив, що його польський колега вважає, що в питанні добудови нафтопроводу необхідно провести "прорив".

"Ми про це (про добудову нафтопроводу - УНІАН) говоримо вже не один рік. За моєї пам'яті вже 6 років, як мінімум. Нам потрібно, нарешті, приймати рішення. Взаємовигідне рішення. І в цьому плані, я думаю, що прогрес буде", - сказав М.АЗАРОВ.

"Важливо, що зараз і прем'єр Польщі, і я вважаємо, що необхідно докласти зусилля, передусім, з боку керівників урядів у цю справу, і справа піде", - сказав український прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з офіційним візитом в Польщу прибув М. АЗАРОВ, який проведе зустрічі з вищими польськими посадовцями.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса - Броди - Плоцьк - Гданьськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди - Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданьська на узбережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу "Одеса-Броди", згідно із затвердженим ТЕО, складає 2-8 млрд. дол. залежно від об'ємів транспортування нафти.