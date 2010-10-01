Білорусь підтверджує довготривалий транзит нафти через Україну

Білорусь підтверджує довготривалість постачань венесуельської нафти через територію України.

Як повідомляється на сайті уряду Білорусі, про це заявив прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ 30 вересня на зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ у Мінську.

С. СИДОРСЬКИЙ зазначив, що Білорусь і Україна оперативно вирішили питання постачання нафти через територію України. "Ми підтверджуємо, що ці постачання довготривалі, вони носитимуть серйозний характер", - підкреслив прем`єр-міністр Білорусі.

Він також пояснив, що Білорусь у цьому секторі поступово виходить на диверсифікацію постачань. Республіка веде розробку тих свердловин, які передані в довгострокове користування на території Венесуели, триває активна робота в інших країнах, зокрема на Африканському континенті і в країнах Азії.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ підкреслив, що Білорусь і Україна "мають достатньо серйозний прогрес" у співпраці в паливно-енергетичному комплексі. Він відзначив той факт, що співпраця в ПЕК зіграла неабияку роль у забезпеченні зростання двостороннього товарообороту в першому півріччі 2010 року. "Ми готові працювати й надалі, особливо в тій частині, яка стосується перевалювання венесуельської нафти через територію України. Але в нас має бути ясність за обсягами перевалювання нафти наступного року. Тоді ми зможемо збудувати максимально ефективну для двох країн роботу. Думаю, до кінця листопада ми знатимемо цей обсяг перевалювання", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також підтвердив, що Україна продовжить постачання в Білорусь електроенергії. "Що стосується постачань електроенергії до Білорусі, то ми їх здійснюватимемо. Довгостроковий контракт підписаний", - сказав перший віце-прем`єр-міністр України.

Окрім цього, А. КЛЮЄВ висловив сподівання, що найближчим часом сторони "доведуть до логічного кінця створення СП з реалізації нафтопродуктів на території України".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА, обсяг транзиту венесуельської нафти до Білорусі через територію України в 2011 році скорочений з 10 до 9 млн. тонн.

Цього року замість запланованих раніше 4 млн. тонн нафти обсягєм транзиту очікується в розмірі 1,5 млн. тонн.

Згідно з домовленостями президентів Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і Венесуели Уго ЧАВЕСА Мінськ планує купити в Каракаса 4 млн. тонн нафти в 2010 році і 10 млн. тонн – у 2011 році.

Венесуельська нафта, що купується Білоруссю, надходить танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.

Втім у разі збереження очікуваних обсягів транзиту в 2011-му і подальших роках, розглядається можливість здійснювати транзит через нафтопровід «Одеса-Броди».