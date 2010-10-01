Україна запрошує Польщу до модернізації ГТС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запрошує Польщу взяти участь у модернізації газотранспортної системи країни, оскільки це буде вигідно всім сторонам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в Ялті на зустрічі «Україна і світ: переосмислення перспектив», організованій Ялтинською європейською стратегією (YES).

«Польща знаходиться на західному кордоні України і є сусідом України. Це (участь у модернізації ГТС) буде вигідно і Україні, і Польщі, і Росії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.