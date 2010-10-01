Гендиректор ДТЕК заявив, що компанія продовжить збільшувати частку в «Київенерго»

Найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК планує продовжити нарощувати свою частку в статутному капіталі АК «Київенерго».

Про це в інтерв`ю тижневику "Коментарі" заявив генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО.

«Цього тижня ми подали документи в АМК на перевищення концентрації 25% і плануємо нарощувати свою частку за рахунок покупки акцій на відкритому ринку. У нас є стратегічний інтерес до цієї компанії», - сказав він, відзначивши при цьому, що ДТЕК зацікавлений в більш тісній співпраці з менеджментом компанії для участі в розробці стратегії її розвитку.

М.Тимченко також дав зрозуміти, що ДТЕК не цікавить участь в акціонерному капіталі ВАТ «Київводоканал».

«Що стосується «Київводоканалу», то це питання, напевно, до «Київенерго», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня ДТЕК заявив про своє збільшення долі в структурі акціонерного капіталу АК «Київенерго» з 6,123% до 24,9%.