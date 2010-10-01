Україна відновила експортні постачання електроенергії до Східної Європи
15:25, 01 жовтня 2010Енергетика
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Енергогенеруюча компанія ТОВ «Східенерго», входить в приватний енергохолдинг ДТЕК, з 1 жовтня почала здійснювати експортні постачання електроенергії по напряму в країни Східної Європи.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.
Таким чином, Україна відновила експорт електроенергії в даному напрямі, який не здійснювався з березня ц.р. у зв`язку з несприятливою ціновою кон`юнктурою на європейському енергоринку.
Згідно з повідомленням, обсяг контрактів за експортними постачаннями складає до 200 млн. кВт/ч щомісячно при потужності постачань від 250 до 490 МВт.
У прес-службі не уточнюють контрагентів «Східенерго, а також країни, в які почало здійснювати постачання ТОВ «Східенерго».
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