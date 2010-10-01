Кабмін почав реформування НАК «Нафтогаз України» - Азаров

Кабінет міністрів почав процес реформування НАК «Нафтогаз України».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з головою МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ.

М.АЗАРОВ зазначив, що реформування НАК дозволить зробити підприємство прибутковим.

Також М.АЗАРОВ поінформував Д.СТРОСС-КАНА про те, що Україна прийняла надзвичайно важливий Закон «Про ринок газу» й приєдналася до Європейської енергетичної хартії.

«Таким чином, ми починаємо процес реформування системи «Нафтогазу».

Вона дозволить зробити підприємства, які працюють у галузі транспортування та видобутку газу, прибутковими», - зазначив прем`єр-міністр України.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.