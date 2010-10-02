Македонія вивчає можливість приєднання до «Південного потоку»

Македонія вивчає можливість приєднання до проекту «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками візиту делегації ВАТ «Газпром» на чолі з начальником Департаменту з управління проектами Леонідом ЧУГУНОВИМ до Республіки Македонії.

«Під час переговорів обговорювалися можливості підключення Македонії до проекту «Південний потік». Зважаючи на програму прискореної газифікації, що реалізовується в країні, переведення електростанцій на газове паливо, розвиток електрогенеруючих потужностей і, як наслідок, значне зростання газоспоживання найближчими роками, була досягнута домовленість приступити до наочного розгляду економічних і технічних умов збільшення поставок російського газу до Республіки, зокрема за рахунок будівництва відведення від «Південного потоку», - говориться в повідомленні.

Також наголошувалося, що у разі позитивних результатів зазначених техніко-економічних розрахунків сторони вийдуть з пропозицією про підписання відповідної міжурядової угоди.

Як відзначають в «Газпромі», виявлене Македонією практичне зацікавлення проектом «Південний потік» є ще одним свідоцтвом актуальності, важливості та економічної привабливості газопроводу, мета якого - диверсифікувати маршрути поставок російського природного газу і підвищити надійність енергопостачання Європи.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня ц.р. на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що Україна розраховує, що Росія відмовиться від будівництва «Південного потоку» через недоцільність.

У свою чергу С.ЛАВРОВ зазначив, що Росія не розглядає Україну як ненадійного партнера в газових питаннях. Він наголосив, що «Південний потік» жодною мірою не спрямований проти України.

Довідка УНІАН. Газопровід “Південний потік" (South Stream) планувалося побудувати до 2013 року. Витрати на весь проект оцінюються приблизно в 25 млрд. дол. Газопровід буде прокладено дном Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна пройде через Грецію до Італії, а друга - через Сербію і Угорщину до Австрії. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.

Поставки російського газу до Македонії здійснюються з 1997 року.