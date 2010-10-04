«Газ України» не буде укладати угод з підприємствами ТКЕ - боржниками

ДК "Газ України" заявляє, що не має правових підстав для укладення договорів на постачання природного газу для виробництва теплової енергії в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. з підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ), які не забезпечили стовідсоткові розрахунки за газ, не оформили акти звірок з компанією і не виконали вимоги Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні сказано, що рівень розрахунків більшості підприємств ТКЕ за спожитий природний газ залишається незадовільним. На 1 жовтня 2010 року заборгованість підприємств ТКЕ (без урахування АЕК "Київенерго") за спожитий у 2008-2010 роках природний газ складає 4,55 млрд грн.

Упродовж цього періоду найбільшу заборгованість накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської (797 млн грн.), Донецької (750 млн грн.), Харківської (731 млн грн.), Луганської (373 млн грн.), Одеської (255 млн грн.), Запорізької (224 млн грн.), Львівської (124 млн грн.), Житомирської (122 млн грн.), Київської (109 млн грн.) та Рівненської (100 млн грн.) областей, а також АР Крим (132 млн грн.).

Столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" за 2008-2010 рр. заборговувала ДК "Газ України" понад 530,4 млн грн. (рівень оплати в 2010 р. - 84%).

На 1 жовтня 2010 року підприємства ТКЕ на 80% розрахувалися з ДК "Газ України" за природний газ, спожитий упродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. (з 01.10.09). Борги теплопостачальників перед компанією за цей період перевищують 2 млрд грн.

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.2009 природний газ залишається у підприємств ТКЕ Луганської (52%), Закарпатської (52%), Житомирської (64%) областей і м. Севастополь (58%).

100% розрахунків забезпечили підприємства ТКЕ Миколаївської та Чернівецької областей, Полтавської - 98%, Черкаської, - 94%, Сумської, - 92%, Львівської, - 91%.

ДК "Газ України" звертає увагу керівників підприємств ТКЕ і місцевих органів влади на те, що 30 вересня 2010 р. закінчився термін дії договорів ДК "Газ України" з підприємствами ТКЕ на постачання природного газу для виробництва теплової енергії протягом опалювального сезону 2009-2010 рр.

Оскільки більшість підприємств ТКЕ знаходяться в державній або комунальній власності, або є господарськими суспільствами, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50%, вони зобов'язані здійснювати закупівлю природного газу з дотриманням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Незважаючи на листи компанії до керівництва підприємств ТКЕ про необхідність здійснення закупівель природного газу з дотриманням вимог цього Закону, переважну більшість теплопостачальних підприємств такі процедури не провели.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання", відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Закон України від 01.06.10 № 2289 - VI "Про здійснення державних закупівель" (ст. 12) передбачає, що закупівля природного газу може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур, а саме: відкриті торги; двоступінчаті торги; запит цінових пропозицій; попередня кваліфікація учасників; закупівля у одного учасника.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.