«Нафтогаз» тимчасово поновив поставки газу до польського Грубешува

НАК «Нафтогаз України» тимчасово поновила припинені з вересня цього року поставки газу до польського Грубешува, до якого щороку поставляється близько 9 млн. кубометрів газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польської компанії PGNiG.

«Зараз газ поставляється, однак поставки можуть бути у будь-яку мить припинені, оскільки українська сторона не ухвалила рішення про постійне відновлення», – повідомили у прес-службі.

У PGNiG відзначили, що розраховують на відновлення постійних поставок.

Як повідомляв УНІАН, польський PGNiG на початку вересня п.р. звинуватив «Нафтогаз України» у порушенні діючого до 2021 року контракту на поставки газу до польського Грубешува.

Згідно з повідомленням польської компанії, «Нафтогаз» пояснив припинення поставок зміною українського законодавства, відповідно до якого весь видобутий в Україні газ має реалізовуватися на українській території.

Довідка УНІАН. У червні п.р. польська Gazeta Wyborcza написала, що PGNiG має намір збільшити імпорт газу з України до Грубешува у 40 разів – до 200 млн. кубометрів газу з 5 млн. куб. м, закуплених минулого року.

Польща, яка споживає щороку близько 13 млрд. кубометрів газу, імпортує близько 9 млрд. куб. м, здебільшого з Росії.

Поставки на Грубешув становлять 0,6% річного споживання Польщі.