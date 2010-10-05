Тігіпко: проблем з транзитом газу взимку через Україну не буде

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО унеможливлює виникнення проблем з транзитом російського газу взимку через територію України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав в Москві в ході інвестиційного форуму ВТБ Капітал "Росія кличе"!

"Маючи десятирічний контракт, ми абсолютно спокійно дивимося в перспективу. У грудні у нас не буде якихось проблем, і європейці спокійні можуть бути щодо транзиту російського газу по території України" - сказав С. ТІГІПКО.

На його думку, Україна і РФ підписали дуже вдалі угоди в Харкові, які дозволили понизити ціну на газ на 100 дол. за 1 тис. куб. м. Він підкреслив, що це була "критична позиція" для населення і промисловості.

Він також сказав, що Україна і Росія зняли проблемні питання у двосторонніх стосунках. "За останній час ми зняли повністю проблеми з Росією. Я думаю, що це були, передусім, проблеми на особистому рівні. Сьогодні таких проблем немає», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, Україна йде на цілий ряд інвестиційних проектів з Росією.

"Я можу сказати відверто - російська сторона дає набагато цікавіші умови, ніж західні партнери. Я розумію певну настороженість ринків, але, ми сьогодні розглядаємо усі пропозиції на конкурентній основі", - сказав він.

С. ТІГІПКО підкреслив, що в цьому випадку немає якихось пріоритетів: "той, хто енергійніший, хто дає кращі умови, претендуватиме на певні переваги".

У теж час він констатував, що основний зовнішньополітичний вектор України - це Євросоюз.

За його словами, зараз йде активна робота над угодою про асоціацію з ЄС, яке включає зону вільної торгівлі з ЄС.

Він зазначив, що в цьому напрямі зроблено певний прорив, оскільки Україна прийняла близько 15 рішень, які чекав ЄС.