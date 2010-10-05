Вартість імпортного газу для України в 2011 році становитиме 245-270 дол.

Департамент з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива і енергетики прогнозує, що вартість російського газу, що імпортується, для України в 2011 році становитиме 245-270 дол. за 1 тис. кубометрів.

Про це йдеться в листі департаменту на ім`я міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, при розрахунку прогнозних показників департамент враховував збереження на 2011 рік знижки, передбаченої контрактними документами.

«На основі прогнозних цін на нафту і квартальних обсягів закупівлі газу середньорічна ціна газу, що імпортується, на кордоні Україна – Росія за контрактними умовами станом на 28 серпня і з урахуванням збереження в 2011 році знижки до ціни газу, ймовірно, буде в діапазоні 245-270 дол. за 1 тис. куб. м», – говориться в листі.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня ц.р. заступник голови правління "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ заявив, що ціна на російський газ для України в четвертому кварталі 2010 року становитиме 250 доларів за тисячу кубометрів і в 2011 році залишиться в середньому на тому самому рівні.

21 квітня ц.р. у Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня ц.р. прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Глава уряду відзначив, що в першу чергу в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що Україна купує у Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

В інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня ц.р. він сказав: «Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну куди ще? І так досить».

Раніше український віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО заявляв, що Київ влаштувала б ціна на російське паливо в 240-260 доларів, оскільки у такому разі внутрішні ціни на газ для українців можна було б не підвищувати. Проте, незважаючи на знижку, надану Росією, з 1 серпня 2010 року тарифи на природний газ для споживачів усередині України було підвищено на 50%. Крім того, аналогічне підвищення буде проведено в квітні 2011 року. С.ТІГІПКО пояснив підвищення внутрішніх цін на газ вимогами МВФ.