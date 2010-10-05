«Укренерго» виставило на листопадовий аукціон 495 МВт Бурштинського перетину

НЕК «Укренерго» оголосила про проведення місячного аукціону за подання послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії у листопаді поточного року.

Відповідне оголошення розміщене на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, на місячний аукціон компанія вирішила виставити 495 МВт пропускній спроможності так званого Бурштинського енергоострову, який працює в синхронному режимі з ENTSO-E і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини.

Перетин Бурштинського енергоострову розбито на 6 нерівних лотів: 4 лоти по 100 МВт (2 лоти з гарантованою і два лоти з негарантованою поставкою) і один лот на 50 МВт (поставка гарантована), а також один лот на 45 МВт (поставка гарантована протягом місяця).

Крім того, на аукціон буде виставлено пропускну спроможність перетину з Польщею «Добротвірська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт.

Також «Укренерго» виставило на торги п`ять негарантованих лотів сумарним обсягом 450 МВт у напрямі на Молдову.

Компанія також виставила на аукціон 1 тис. МВт пропускної спроможності у напрямі до Російської Федерації. Перетин розбито на 4 лоти, з яких тільки по двох лотах (400 і 200 МВт) поставки гарантовано протягом листопаду.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 16.00 13 жовтня. Аукціон відбудеться 14 жовтня п.р. о 15:00 (Київ, вул. Комінтерну, 27).

У зв`язку зі змінами, які набули чинності, до порядку проведення аукціонів за подання послуг доступу до міждержавних ЛЕП для експорту електроенергії стартова ціна на лоти визначатиметься за максимальною ціною, запропонованою за той чи інший лот компаніями, що побажали взяти у них участь.

Як повідомляв УНІАН, на жовтневому аукціоні компанії, що входять до структури ДТЕК, придбали доступ до 495 МВт перетину енергосистеми Румунії, Словаччини, Угорщини (так званий Бурштинський перетин) і 150 МВт перетину Енергосистема України – Молдавська енергосистема за 8 грн.

Зокрема, ТОВ «Східенерго» викупило 6 лотів Бурштинського перетину за їх початковою вартістю 1 грн. кожний. У свою чергу, ТОВ «Пауер Трейд» викупило два лоти Молдавського перетину за аналогічною стартовою ціною.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна у січні-серпні 2010 року збільшила експорт електроенергії на 18,9%, або на 404 млн. кВт/год, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2,540 млрд. кВт/год.

77,8% загального обсягу українського експорту електроенергії припадає на поставки у напрямі до Білорусі.