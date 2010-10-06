Ціни на нафту коректуються після потужного ривка

Ф`ючерси на нафту в середу, 6 серпня, торгуються з невеликим пониженням після потужного зростання в попередній день до п`ятимісячного максимуму на тлі позитивної динаміки на фондовому і валютному ринках, повідомляє К2Каріtal.

Ф`ючерси на WTI впали на 0,13% ($0,1 за барель) до позначки $77,76 за барель, ф`ючерси на Brent подорожчали на 0,09% ($0,07 за барель) і тримаються на позначці $80,84.

Ф`ючерси на сиру нафту у вівторок досягли п`ятимісячного максимуму на тлі ослаблення долара США і зростання фондових індексів.

Інвестори купували деноміновані в доларах активи, такі як золото і нафта, після того, як Японія понизила процентні ставки майже до нульового рівня в рамках своєї програми пом`якшення грошово-кредитної політики.

Нафтові ф`ючерси також отримали підтримку за рахунок перебоїв у постачаннях нафти в США і страйку в порту у Франції.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування листопадових ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли до 81,82 долара за барель, найвищого рівня з 3 травня. Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE зросли в ціні на 1,56 долара, або на 1,9%, до 84,84 долара за барель, найвищого рівня з 4 травня.

Марк Вагонер, президент Excel Futures, говорить, що ослаблення долара і зміцнення акцій надали "потужну підтримку" цінам на нафту. Проте з обережністю ставляться до цього зростання цін і вважає, що він випередив фундаментальні економічні показники, і що млявий попит на нафту в США не виправдовує зростання цін вище 80 доларів за барель.