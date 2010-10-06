Ціни на нафту знижуються

Ціни на нафту спустилися з максимумів п'яти місяців у середу після даних про зростання запасів у США істотно вище за прогнози, повідомляє Рейтер.

У вівторок ф'ючерси на американську легку нафту підскочили до п'ятимісячного максимуму $82,99 після рішення Банку Японії скоротити до нуля ключову ставку і на очікуваннях того, що ФРС США запустить другий раунд так званого кількісного пом'якшення - вливання свіжих грошей в економіку.

До 7.50 МСК середи листопадові ф'ючерси на американську легку нафту опустилися на $0,31 до $82,51. Ф'ючерси на нафту сорту Brent знизилися на 16 центів до $84,68 за баррель.

"Це просто фіксація прибутку після різкого зростання в попередній день", - сказав менеджер фондів з Astmax Co Ltd Тетсу Іморі.

"Дані про об'єм запасів, опубліковані API, виявилися поганими. Ми як і раніше гадаємо, чи покращає економічна ситуація, але поки не бачимо яких-небудь фактів".

За даними API, запаси нафти минулого тижня виросли на 4,4 мільйона баррелів до 366,096 мільйонів баррелів, тоді як опитані Рейтер аналітики очікували, що вони виростуть лише на 300.000 баррелів.

Ціни на нафту минулого тижня уперше майже за два місяці підвищилися до верхніх меж діапазону $70-80 за баррель, оскільки інвестори чекають того, що центральні банки по всьому світу запустять другу хвилю пом'якшення грошово-кредитної політики, щоб підтримати економічне відновлення, яке захлинається.