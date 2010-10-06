Росатом: ТВЕЛ буде постачати паливо на блоки українських АЕС до кінця їх експлуатації

Довгостроковий контракт на постачання ядерного палива для енергоблоків українських атомних електростанцій, підписаний "Енергоатом" і ВАТ НАЕК "ТВЕЛ" (Російська Федерація), діятиме до кінця терміну експлуатації українських АЕС.

Про це заявив голова "Росатому" Сергій КІРІЄНКО на засіданні президії уряду РФ, стенограма якого розміщена на офіційному урядовому порталі Росії.

"Принципово важливо, що цей контракт вже не на 10 років, як попередній, а до кінця терміну експлуатації діючих українських енергоблоків. Це означає, що якісь з них експлуатуватимуть ще 20-25 років, якісь - 30 і 35 років. Це означає, що до кінця терміну експлуатації цих блоків на них поставлятиметься російське паливо", - сказав С. КІРІЄНКО.

Він також повідомив, що, згідно з досягнутими домовленостями з українською стороною щодо будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, при подальшому спільному виробництві ТВС (тепловиділяючих складок) послуги зі збагачення урану для заводу надаватимуть виключно російські підприємства.

"І ми, як і домовлялися, споруджуємо в Україні завод з фабрикації, тобто з фінальної стадії виробництва палива, яке у нас буде спільним (навпіл з українською стороною), але при цьому в цей контракт жорстко записані зобов'язання, що усі послуги зі збагачення урану поставлятимуть російські підприємства", - сказав С. КІРІЄНКО.

Голова "Росатому" дав зрозуміти, що набуття чинності довгострокового контракту на постачання ЯП, підписаного у червні, укладали за підсумками конкурсу з відбору Україною партнера з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

"З урахуванням того, що зараз була забезпечена відкрита конкурентна процедура (конкурсу з відбору партнера з будівництву заводу з фабрикації - УНІАН), три місяці проходив тендер, російська компанія "ТВЕЛ" визнана переможцем (вона дала кращі умови, ніж компанія "Вестингауз") і відповідне рішення схвалене Кабінетом міністрів України. Це означає, що набуває чинності наш довгостроковий контракт на постачання палива на український ринок", - сказав С. КІРІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня НАЕК "Енергоатом" і компанія "ТВЕЛ" (Росія) підписали довгостроковий контракт на постачання свіжого ядерного палива для українських атомних електростанцій на період після 2010 року. З моменту підписання нового довгострокового контракту сторони не розголошували подробиць досягнутих домовленостей.

У той же час, як заявила 30 вересня заступник міністра палива і енергетики України Наталія ШУМКОВА, при укладенні довгострокового контракту на постачання палива з ВАТ "ТВЕЛ" Україна обумовила внесення до контрактних документів умови про те, що продовжить співпрацю з іншими альтернативними постачальниками палива, зокрема, у рамках підписаного раніше між НАЕК "Енергоатом" і компанією Westinghouse договори про постачання палива на період 2011-2015 рр.

22 вересня Кабінет міністрів України затвердив російський концерн "ТВЕЛ" переможцем конкурсу з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива.

Довідка УНІАН. Нині "ТВЕЛ" є монопольним постачальником ядерного палива для 4 українських АЕС.

Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державної цільовою програмою "Ядерне паливо України", будівництво заводу з виробництва ядерного палива планують завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюють у 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучити як інвестиції.