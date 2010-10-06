Мінпаливенерго: вартість імпортної нафти у 2011 р. складе 75-85 дол. за тонну

Департамент з питань нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міністерства палива і енергетики прогнозує, що вартість імпортованої в Україну нафти у 2011 році складе 75-85 дол. за тонну.

Про це сказано в листі департаменту на ім'я міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА, копію якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, вартість нафти українських родовищ у 2011 році прогнозують на рівні 5000 грн. за тонну.

Крім того за попередніми розрахунками, прогнозована у 2011 році вартість бензину складе 955 грн. за тонну, дизельного палива - 7800 грн. за тонну, мазуту - 4500 грн. за тонну.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ф'ючерси на сиру нафту досягли п'ятимісячного максимуму на тлі послаблення долара США і зростання фондових індексів. За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування листопадових ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли до 81,82 долара за баррель, найвищого рівня з 3 травня. Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли в ціні на 1,56 долара, або на 1,9%, до 84,84 долара за баррель найвищого рівня з 4 травня.