Гашпарович: Словаччина за модернізацію газо- і нафтопроводів для транзиту енергоносіїв з РФ

Президент Словацької Республіки Іван ГАШПАРОВИЧ заявляє, що Словаччина підтримує проекти щодо модернізації газо- і нафтопроводів для транзиту енергоносіїв з Росії до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ГАШПАРОВИЧ заявив на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що відбулася сьогодні у Києві.

Президент Словаччини привітав і високо оцінив приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства.

Він також відзначив, що Словаччина, також як і Україна, є державою - транзитером енергоносіїв до країн Європи. А відтак, заявив він, обидві держави мають спільні інтереси в енергетичній сфері.

«Словацька Республіка готова підтримати будь-які проекти з модернізації газо- і нафтопроводів», - заявив словацький Президент.

Він також привітав стабілізацію відносин України і Росії з огляду на забезпечення надійності транзиту російських енергоносіїв через територію України в Європу.

«Ми маємо велику зацікавленість у тому, щоб Україна стала стабільним і надійним партнером щодо постачання енергоносіїв до Європи», - підкреслив словацький Президент.