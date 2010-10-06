Президент підписав закон про збільшення на 7,4 млрд. грн. статутного капіталу «Нафтогазу України»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» щодо придбання акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» щодо порядку придбання акцій НАК «Нафтогаз України» 23 вересня.

Даним законом передбачено збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 7,4 млрд. грн. шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Як зазначається у пояснювальній записці, це робиться для підвищення ліквідності компанії.