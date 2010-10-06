Суд продовжив термін арешту Макаренка

Печерський районний суд Києва до 23 жовтня продовжив термін арешту колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

Згідно з рішенням суду, утримання А.МАКАРЕНКА під вартою продовжено до чотирьох місяців із дня його затримання 23 червня, тобто до 23 жовтня.

«Це правосуддя по-печерському, іншим це назвати не можна. Ми доводили в судовому засіданні, що МАКАРЕНКО не може утримуватись під вартою за обвинуваченням у тому злочині, який він не вчиняв, і це встановлено слідством. І справа за цим злочином закрита. Те, що суд продовжив термін утримання, – це є незаконним. І жодних підстав для такого рішення не було», - заявив адвокат А.МАКАРЕНКА Юрій СУХОВ.

Крім того, він повідомив, що захист А.МАКАРЕНКА оскаржуватиме це рішення.

При цьому Ю.СУХОВ не виключив, що у майбутньому суди ухвалюватимуть рішення про терміни арешту А.МАКАРЕНКА.

«Буде відповідне подання, я так розумію, в апеляційний суд Києва про продовження терміну утримання», - зазначив Ю.СУХОВ.

При цьому він повідомив, що змінено прокурора, який веде справу А.МАКАРЕНКА, справу було передано до Управління Служби безпеки України у м. Києві, а стаття, за якою його обвинувачують, була змінена зі "службової недбалості" на “зловживання владою або службовим становищем”.

Сам А.МАКАРЕНКО був присутній під час оголошення рішення суду. Після оголошення рішення, коли його під вартою виводили із зали суду, А.МАКАРЕНКО сказав: «Ми будемо доводити свою правоту. У міру сил, а сил – неміряно».

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".