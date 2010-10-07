На сьогодні у ПСГ закачано 24,5 млрд. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Володимир ЧУПРУН.

Як повідомляв УНІАН, міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що на 29 вересня ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 23 млрд. куб. м природного газу, при цьому "близько половини об’єму – газ, який "Нафтогаз України" імпортував з Росії".

Довідка УНІАН. До складу газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" входить 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю понад 30 млрд. куб. м. ДК "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України.