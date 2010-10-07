Янукович: перемовини щодо газового консорціуму не скеровані на злиття Нафтогазу та Газпрому

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що переговори з Росією про створення спільної компанії в газовій сфері не спрямовані на злиття НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром".

Про це він заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, яке опубліковане сьогодні, 7 жовтня.

"Ми обговорюємо з Росією створення спільної компанії, але це не означає злиття двох структур ("Нафтогазу" і "Газпрому" - УНІАН). Те, що нас цікавить найбільше - це можливість видобувати газ на території Росії і транспортувати цей газ в Україну. Те, що цікавить Росію, - це мати доступ до управління газопроводами України. Ми готові обговорювати ці питання з Росією", - пояснив В. ЯНУКОВИЧ.

При цьому він сказав, що "існує можливість того, що Росія і Україна погодяться модернізувати спільно наші газопроводи, зокрема, за допомогою спільного управління новими елементами цієї системи транспортування газу".

"Нашою метою є забезпечення довіри між постачальником, Росією, і покупцем, Європою, за посередництва України. Ми будемо усе робити для того, щоб створити цю довіру", - сказав глава держави.

Щодо можливості реалізувати проект зі створення газового консорціуму між ЄС, Україною і Росією, зокрема, за сприяння Франції, Президент України констатував, що переговори тривають.

"Ми запропонували нашим європейським і російським партнерам висловити їх міркування. Ми прагнемо розглядати Європу як партнера. У той же час, коли йдеться про участь підприємств, то я б сказав, що залучатимуть ті підприємства, які є найбільш активними і найбільш зацікавленими", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.