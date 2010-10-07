«Укртатнафта» планує інвестувати 1 млрд. грн. в модернізацію

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчук, Полтавська обл.) у 2011 році планує вкласти в модернізацію підприємства 1 млрд. грн.

Про це повідомляє заводська газета "Нафтохімік" з посиланням на заступника голови правління Віктора БАБИЧЕНКА.

"Сьогодні ми готові і маємо чіткі плани для того, щоб і надалі боротися за високу якість нафтопродуктів, які виготовляємо. Виходячи з цього, ми отримали гарантії наших акціонерів щодо того, що наступного року освоїмо приблизно мільярд гривен для реалізації планів з модернізації нашого підприємства", - сказав В. БАБИЧЕНКО.

Раніше прес-служба підприємства повідомляла, що основними цілями реалізовуваної в АТ "Укртатнафта" модернізації є: перехід на випуск дизельного палива і бензину, які відповідають стандартам Євро- 4 і Євро- 5; збільшення глибини переробки нафтової сировини; ефективне використання наявної виробничої бази; підвищення рівня промислової і екологічної безпеки. Для здійснення вищепереліченого в АТ "Укртатнафта" заплановано будівництво двох нових установок за ліцензією фірми Axens - ізомеризацією легких бензинових фракцій і гідроочищення бензинів каталітичного крекінгу. Установка ізомеризації дасть можливість понизити вміст сірки, бензолу і ароматичних вуглеводнів у вироблюваних бензинах. Введення в експлуатацію установки гідроочищення бензинів каталітичного крекінгу дозволить підприємству перейти до випуску палива відповідного за параметрами стандарту Євро- 5. Нові технологічні установки будуть інтегровані в існуючу схему підприємства. У проект також входять об'єкти допоміжного виробництва, загальнозаводського господарства, а також природоохоронні об'єкти.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створене в 1994 році і є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Проектна потужність ПАТ "Укртатнафта" складає 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

У 2009 році ПАТ «Укртатнафта» переробило 3,2 млн. тонн нафти.