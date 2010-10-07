Україна та Азербайджан обговорюють збільшення поставок каспійської нафти

Україна і Азербайджан мають намір найближчим часом домовитися про збільшення об'ємів постачань каспійської нафти в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістам у Києві.

"Ми домовляємося, щоб збільшити об'єми постачань", - сказав він.

При цьому А. КЛЮЄВ додав, що конкретні цифри збільшення об'ємів постачань будуть відомі протягом двох-трьох тижнів.

Нагадаємо, азербайджанську нафту в Україну поставляють танкерами і переробляють на ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).