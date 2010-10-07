Україна та Азербайджан обговорюють збільшення поставок каспійської нафти
15:44, 07 жовтня 2010Енергетика
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Україна і Азербайджан мають намір найближчим часом домовитися про збільшення об'ємів постачань каспійської нафти в Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістам у Києві.
"Ми домовляємося, щоб збільшити об'єми постачань", - сказав він.
При цьому А. КЛЮЄВ додав, що конкретні цифри збільшення об'ємів постачань будуть відомі протягом двох-трьох тижнів.
Нагадаємо, азербайджанську нафту в Україну поставляють танкерами і переробляють на ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).
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