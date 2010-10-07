«Ощадбанк Росії» готовий надати «Енергоатому» 1 млрд. дол. кредиту

ВАТ "Ощадбанк Росії" готовий надати НАЕК "Енергоатом" кредит у розмірі 1 млрд. дол. на проведення підготовчих і першочергових робіт з добудови енергоблоків №3 і № 4 Хмельницької АЕС.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом" "Атомпроектінжинірінг" Володимир БРОННИКОВ з посиланням на офіційну пропозицію банку, яка надійшла на адресу НАЕК у кінці вересня цього року.

За словами В. БРОННИКОВА, російська сторона готова виділити вказані кошти на 3 роки за умови надання державних гарантій. При цьому однією з основних умов кредитування є співфінансування українською стороною реалізації проекту в об'ємі не менше 15% від його вартості.

В. БРОННИКОВ зазначив, що російська сторона також висловила готовність надання повного кредитування проекту після прийняття Верховною Радою України закону, який дозволяє будівництво блоків, а також після затвердження проекту будівництва блоків.

Також гендиректор "Атомпроектінжинірінга" повідомив, що "Енергоатом" вже звернувся в Міністерство палива і енергетики та Національну комісію регулювання електроенергетики для вирішення питання про можливість введення в тариф "Енергоатому" відповідної інвестиційної складової, за рахунок якої забезпечуватиметься 15% співфінансування української сторони.

В. БРОННИКОВ додав, що НАЕК "Енергоатом" продовжує переговори з російським ЗАТ "Атомбудекспорт" щодо підготовки контрактів на закупівлю технічного проекту реакторної установки і устаткування з довготривалим терміном виготовлення. Також готується кредитна угода на проектування, будівництво блоків.

Проекти кредитної і гарантійної угод обговорюються сьогодні у рамках засідання підкомісії, що проходить в Києві, з питань ядерної енергетики українсько-російської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачено, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в об'ємі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, у тому числі для оплати послуг і товарів, які поставляють з РФ в Україну.

Раніше, 18 травня, голова правління "Ощадбанку Росії" Герман ГРЕФ повідомив, що банк має намір спільно з компанією "Росатом" взяти участь у фінансуванні добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомбудекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаленерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу "Атомбудекспорту", який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаківської АЕС в Росії.