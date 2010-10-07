У Москві Бойко і Міллер обговорили підготовку візиту Путіна до України

Сьогодні у центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління компанії Олексія МІЛЛЕРА і міністра з питань палива і енергетики України Юрія БОЙКА.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», зустріч пройшла в рамках підготовки візиту голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА до України.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Києві відбудеться сьоме засідання Українсько-Російської міждержавної комісії з економічного співробітництва під керівництвом прем`єр-міністрів двох країн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що під час зустрічі з В.ПУТІНИМ 26 жовтня планує обговорити у тому числі і газові питання.

«До засідання 26 жовтня міжурядовій комісії готується цілий пакет документів, зокрема ми, безумовно, обговорюватимемо і газову тематику», - сказав він.

Разом з цим прем`єр відзначив, що на сьогодні питання про розв’язання ситуації з «РосУкрЕнерго» у зв`язку з рішенням Стокгольмського суду ще не вирішене.