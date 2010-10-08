«Газпром» за 9 місяців збільшив видобуток газу на 15% - Міллер

ВАТ "Газпром" за 9 місяців збільшило видобуток на 15%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Російській Федерації, про це голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

"За дев'ять місяців, з початку 2010 року, "Газпром" добув 365,5 млрд. куб. м газу - це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він зазначив, що спостерігається зростання споживання в базових галузях економіки - це електроенергетика, металургія, цементна промисловість, газохімія, а також споживання населенням.

Говорячи про підготовку до осінньо-зимового періоду, О. МІЛЛЕР зазначив, що "Газпром" провів усі необхідні ремонтно-профілактичні роботи на об'єктах видобутку і транспорту газу.

"До 15 жовтня ми закінчимо закачування газу в підземні сховища. Об'єм газу в ПСГ складе 64 млрд. куб. метрів. Це об'єм, який дозволить нам абсолютно спокійно пройти осінньо-зимовий період і повністю задовольнити потребу наших споживачів у пікові періоди навантажень. Отже ми до проходження осінньо-зимового максимуму готові", - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" (РФ) - найбільша газова компанія світу, яка займається геологорозвідкою і видобутком газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії і за її межами. Держава є провідним акціонером "Газпрому" - на її частку доводиться 38,37% акцій компанії.

"Газпром" має в розпорядженні найбагатші у світі запаси природного газу. Його частка у світових запасах газу складає 16%, у російських - майже 60%.