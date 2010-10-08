Україна внесе свій вклад в посилення енергетичної безпеки в Європі – Литвин

Україна рішуче налаштована внести свій вклад до посилення енергетичної безпеки в Європі на основах введення прозорих ринкових правил, норм і стандартів Євросоюзу.

Про це заявив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, виступаючи сьогодні під час засідання Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республики, Сейму і Сенату Республіки Польща у Вільнюсі, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Енергоринок України стає невід'ємною складовою європейського ринку, зокрема, магістральні нафтогазові системи України сьогодні практично вже інтегровані в системи Євросоюзу, що створює надійну основу для формування загальної стратегії посилення енергетичної безпеки України і ЄС, підкреслив керівник парламенту.

У цьому контексті, зазначив В. ЛИТВИН, важливе значення отримало підписання Україною Протоколу про приєднання до Договору про основу Енергетичної співдружності під час 8-го засідання Ради міністрів Енергетичної співдружності в м. Скоп’є (Македонія) 24 вересня ц.р., нагадавши, що передумовою підписання цього документу стало набуття чинності Закону України "Про основи функціонування ринку природного газу", який ввів загальноєвропейські принципи функціонування ринку природного газу в нашій державі.

"Членство України в Енергетичній співдружності сприятиме створенню єдиного з Євросоюзом стабільного, недискримінаційного, відкритого конкурентного середовища обігу енергоносіїв і матеріалів з метою ефективного забезпечення зростаючих потреб споживачів цих товарів. Це також підвищить рівень безпеки енергопостачання в Європейському регіоні", - заявив В. ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради висловив надію, що приєднання України до Енергетичної співдружності допоможе залучити додаткові інвестицій в її енергетичний сектор, а також створить умови для вільного доступу українських компаній до ринків ЄС.

Подальша імплементація норм енергетичного законодавства Євросоюзу, підкреслив він, повинна посилити рівень інтеграції і узгодження правил функціонування енергоринків України і Євросоюзу, а також сприяти розширенню співпраці в енергетичній сфері з країнами ЄС на двосторонньому рівні на основах взаємовигідного партнерства.

В. ЛИТВИН зазначив, що в Україні уважно стежать за формуванням єдиного ринку електроенергії і газу ЄС. "Ми усвідомлюємо, що цей процес проходить нелегко. Вважаємо, що з прийняттям нової енергетичної стратегії ЄС на період до 2020 року будуть закладені стабільніші і взаємовигідні рамки співпраці з третіми країнами, - сказав він. - Нам необхідно співпрацювати, адже Євросоюз не може обійтися без такої співпраці, зокрема у сфері постачання і транзиту енергоносіїв".