«Газпром» розраховує експортувати 145 млрд. куб. м газу – Міллер

ВАТ "Газпром" розраховує в поточному році експортувати 145 млрд. кубометрів газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Російській Федерації, про це голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

"Ми бачимо дві різноспрямовані тенденції. Виходить так, що тенденція зростання попиту газу в одних країнах трохи перевищує ту тенденцію, яка є в інших країнах. Тому ми очікуємо, що, напевно об'єм постачань газу на експорт у 2010 році буде на рівні, можливо, десь 145 млрд. куб. м. Це, може, трохи більше - на 5 млрд. - об'ємів газу минулого року", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він зазначив, що у квітні-травні на європейському ринку намітилася нова тенденція, якої раніше не було. Так, багато країн Європи - Німеччина, Франція, - у цілому північ Європи, Центральна Європа демонструють дуже хороші темпи зростання відбору газу, хороші показники зростання ринку порівняно з 2009 роком, але тенденція в Південній, Південно-Східній, Східній Європі інша.

За словами О. МІЛЛЕРА, це пов'язано з різними темпами відновлення економіки в різних країнах Європи.

У той же час він зазначив, що в першу чергу приріст видобутку забезпечений за рахунок внутрішнього російського ринку.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" за 9 місяців цього року збільшив видобуток газу на 15%, порівняно з аналогічним періодом 2009 р., - до 365,5 млрд. куб. м

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" (РФ) - найбільша газова компанія світу, яка займається геологорозвідкою і видобутком газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії і за її межами. Держава є провідним акціонером "Газпрому" - на її частку доводиться 38,37% акцій компанії.

"Газпром" має в розпорядженні найбагатші у світі запаси природного газу. Його частка у світових запасах газу складає 16%, у російських - майже 60%.