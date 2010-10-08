«Газпром» готовий збільшити постачання газу зарубіжним партнерам

ВАТ "Газпром" готовий у разі потреби збільшити постачання газу зарубіжним партнерам.

Про це голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Зокрема, він зазначив, що Туреччина є одним з провідних покупців російського газу і неодноразово останніми роками зверталася з проханням про збільшення об`єму постачань додатково.

О. МІЛЛЕР нагадав, що наприкінці серпня виникла знову ситуація з перебоями постачань газу на газопроводі Іран-Туреччина.

"Ми, на прохання наших турецьких колег, збільшили об`єм постачання газу по "Блакитному потоку" у два рази. І протягом 10 днів допомагали Туреччині вийти з цієї надзвичайної ситуації - поставляли їм необхідний об`єм газу. Якщо така ситуація повториться знову, то ми маємо в розпорядженні відповідні потужності і будемо готові прийти нашим партнерам на допомогу. Це стосується не лише Туреччини, але й інших країн теж", - повідомив О. МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. Туреччина вже не перший рік займає друге місце за об`ємами закупівель російського газу. У 2009 році в цю країну було експортовано 19,98 млрд. куб. м в газу. Перші постачання російського газу в Туреччину почалися понад 20 років тому.

"Блакитний потік" - газопровід між Росією і Туреччиною, прокладений по дну Чорного моря. Загальна протяжність газопроводу - 1213 км.

"Блакитний потік" був побудований у рамках російсько-турецької угоди від 1997 р., за якою Росія повинна поставити в Туреччину 364,5 млрд. куб. м газу у 2000-2025 рр.