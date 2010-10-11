Нафта дорожчає на фоні обвалу долара

Ціни на нафту у понеділок, 11 жовтня, ростуть на фоні зниження долара по відношенню до більшості світових валют після того, як песимістичні дані щодо американського ринку праці привели до загострення чуток про можливе ослаблення кредитно-грошової політики в країні з метою підтримки темпів економічного зростання, передає Bloomberg.

Вартість листопадових ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку за станом на 08.50 мск виросла на 0,60 долара, або на 0,73% - до 83,26 долара за барель. Спотова ціна на північноморську нафтову суміш Brent підвищилася на 0,53 долара, або на 0,63% - до 84,56 долара за барель.

За підсумками торгів п`ятниці курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США впав на 0,3% - до 77,29 пункту на фоні слабких даних щодо стану ринку праці США, згідно з якими кількість робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки в США у вересні зменшилася на 95 тисяч. Аналітики чекали зниження числа робочих місць в цій сфері всього на 5 тисяч.

"Ринки відіграють вірогідність ослаблення Федрезервом грошової політики. На цьому фоні слабіє долар, - заявив аналітик National Australia Bank Ltd. Бен Уестмор. - Багато що на ринку відбувається із-за даних по ринку праці в США, що не виправдали очікування аналітиків".