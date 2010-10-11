Котирування ф'ючерсів на нафту на NYMEX у п'ятницю взросли

Котирування ф`ючерсів на нафту виросли за підсумками торгів у п`ятницю, 8 жовтня, одержавши підтримку з боку слабкого долара США і побоювань щодо того, що страйк в одному з французьких нафтових портів може почати негативно позначатися на пропозиції, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування листопадових ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту досягли 82,66 долара за баррель, піднявшись на 1,2%, або на 99 центів, після падіння у четвер на 1,56 долара за баррель, яке виявилося найзначнішим з 31 серпня. Нафтові ф`ючерси на NYMEX за підсумками тижня подорожчали на 1,3%.

Листопадові ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE зросли в ціні на 60 центів, або на 0,7%, до 84,03 долара за баррель.

Ціни на нафту зросли після сильного падіння у четвер, 7 жовтня, яке було пов`язане з коливаннями курсу долара і фіксацією прибутку після зростання цін до 5-місячного максимуму вище за відмітку 84 долари за баррель. Американська валюта сильно коливалася після виходу в США звіту про зайнятість, який не виправдав очікувань деяких аналітиків, що сподівалися одержати в його якості доказ зміцнення економіки.