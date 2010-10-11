«Енергоатом» має намір провести конкурс з вибору серійного енергоблоку для українських АЕС

Відособлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг» (АПІ) НАЕК «Енергоатом» проводить підготовку до проведення конкурсу з вибору серійного енергоблоку АЕС для подальшого будівництва в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом»

Згідно з повідомленням, експерти АПІ зараз вивчають проекти, запропоновані провідними світовими виробниками АЕС. Аналізуються можливості національних підприємств для реалізації проектів. Вивчаються потреби енергосистеми і особливості майданчиків для розміщення АЕС.

Зокрема, проводиться попередній розгляд і техніко-економічні оцінки реакторів реакторних установок, що випускаються держконцерном «Росатом» (РФ), AECL (Канада), Аrеva (Франція), Westinghouse (США), KEPCO (Південна Корея), CGNPC (Китай).

Висновки фахівців підприємства й інформаційні матеріали серійного енергоблоку надалі планується направити на розгляд Кабінету міністрів України й інших органів влади України.

Проект серійного енергоблоку АЕС, який буде вибраний на тендерних умовах, повинен відповідати рекомендаціям МАГАТЕ і EUR (Вимоги європейських експлуатуючих організацій), а також вимогам національної нормативно-правової бази.

На даний час на всіх 15 діючих енергоблоках українських АЕС експлуатуються російські реактори типа ВВЕР.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.