Україна збільшила транзит газу у Європу

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-вересні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 8,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 68,251 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК "Укртрансгаз".

У повідомленні зазначають, що у вересні транзит природного газу до країн Європи склав 6,716 млрд. куб. м, що на 24,1% менше, ніж у вересні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, до 95,2 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.