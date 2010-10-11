Росія має намір збільшити видобуток газу до 1 трлн. куб. м на рік – Путін

Росія має намір збільшити видобуток газу до 1 трлн. кубометрів на рік для розширення своєї присутності на світових ринках.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив на нараді з питання розвитку газової галузі до 2030 року в Новому Уренгої.

"Наші виробники повинні і можуть задовольнити зростаючі потреби в газі, гарантувати стійке постачання російським споживачам, зберегти і розширити свою присутність на світових ринках. Для цього належить наростити об'єми видобутку газу з нинішніх 650 млрд. куб. м на рік до 1 трлн. куб. м на рік, тобто практично в півтора рази збільшити видобуток", - сказав В. ПУТІН.

Прем'єр-міністр висловив переконання, що газ як товар не має сьогодні і в найближчій перспективі реальної альтернативи. "Фахівці називають такий попит нееластичним. На жаль або на щастя для нас, для країни, у якої газу багато, це досить непогано", - сказав В. ПУТІН.