Росія до 2030 року може збільшити експорт газу до 455-520 млрд. кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО сказав на нараді з питань розвитку газової галузі РФ до 2030 року.

«З урахуванням ефективної роботи на ринку Європи, входження в ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону, особливо на ринок Китаю, і розвитку проектів зрідженого природного газу (ЗПГ), до 2030 року загальний експорт російського газу може становити близько 455-520 млрд. кубів газу», - сказав С.ШМАТКО.

Він зазначив, що забезпечення потреб зовнішнього і внутрішнього ринків залежить від стану мінерально-сировинної бази.

«На Росію доводиться близько чверті із 177 трлн. кубів газу загальносвітових запасів. Разом з тим подальше збільшення рівня видобутку газу для покриття прогнозованого попиту ставить більш високі вимоги до розвитку мінерально-сировинної бази», - сказав він.

За його словами, для забезпечення розвитку газової галузі необхідний приріст розвіданих запасів газу до 2030 року оцінюється у 26 трлн. кубів.