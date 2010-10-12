Експерти вважають завищеною ставку збільшення акцизу на бензин у разі відміни транспортного збору

Українські експерти вважають завищеною пропоновану в Податковому кодексі ставку збільшення акцизу на бензин у розмірі 50 євро за тонну при відміні транспортного збору.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти в ході "круглого столу" на тему "Прем'єра автоподатків-2011" в ІА "Наш Продукт" сьогодні в Києві.

На думку генерального директора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) Олега НАЗАРЕНКА, за розрахунками асоціації, при збільшенні акцизу на бензин на 50 євро/тонна роздрібна ціна на бензин виросте на 36 коп./л. "Це дуже багато. За нашими розрахунками, це у 4-5 разів буде більше, ніж надходить від транспортного збору", - сказав він.

При цьому О. НАЗАРЕНКО зазначив, що на рік надходження від транспортного збору складають близько 1,5 млрд. грн.

За його словами, у проекті Податкового кодексу скасований щорічний транспортний збір, проте залишається транспортний збір при первинній реєстрації автомобіля. "Ми порахували, що збільшення ціни на бензин має бути на 12 коп./л, якщо взагалі відмінять транспортний збір, і 7 коп./л - якщо залишать транспортний збір при первинній реєстрації", - сказав О. НАЗАРЕНКО. Проте, саму ідею заміни транспортного збору додатковим акцизом на бензин він підтримує. "Хто більше їздить, той платитиме більше за ремонт доріг", - додав гендиректор ВААІД.

У свою чергу, директор науково-технічного центру "Психея" Сергій САПЕГІН зазначив, що збільшення акцизу на бензин з 132 до 182 євро за тонну є завищеним. "Ця величина завищена в 2,5 рази", - сказав він.

При цьому С. САПЕГІН додав, що підтримує саму ідею заміни транспортного збору додатковим акцизом на бензин. Також він висловив побоювання з приводу того, що додатковий акциз можуть ввести, а транспортний збір не відмінити.

Нагадаємо, нині в Україні діє акцизний збір на бензини у розмірі 132 євро за тонну.