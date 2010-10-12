Бойко прогнозує пробную прокачку нафти по "Одеса – Броди" у Білорусь наприкінці листопада

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО прогнозує пробне прокачування нафти в аверсном режимі по нафтопроводу "Одеса - Броди" в Білорусь наприкінці листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після засідання Кабінету міністрів України.

"Пробний пуск, я думаю, буде у кінці листопада", - сказав Ю.БОЙКО.

За його словами, об'єми пробного прокачування складуть 80 тис. тонн.

Як додав міністр, сьогодні на Кабміні прийнято відповідне протокольне рішення "Про здійснення прокачування пробної партії нафти на Мозирський НПЗ з використанням нафтопроводів "Одеса - Броди" і "Дружба".

Нагадаємо, раніше Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляв, що тривають переговори з Україною про переведення нафтопроводу "Одеса-Броди" в аверсний режим для прокачування венесуельської нафти.

Венесуельська нафта, яку купує Білорусь, надходить танкерами в порт Одеси, а звідти її доставляють на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.

У травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. За інформацією міністра транспорту і зв'язку України Костянтина ЄФИМЕНКА, об'єм транзиту венесуельської нафти в Білорусь через територію України у 2011 році скорочений з 10 до 9 млн. тонн. У поточному році замість запланованих раніше 4 млн. тонн нафти об'єм транзиту очікують у розмірі 1,5 млн. тонн.