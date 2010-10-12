"Одеса–Броди" в аверсному режимі опробують у листопаді

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО прогнозує пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом “Одеса – Броди” до Білорусі наприкінці листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістів після засідання Кабінету міністрів України.

“Пробний пуск, я думаю, буде наприкінці листопада”, - сказав Ю.БОЙКО.

За його словами, обсяги пробного прокачування становитимуть 80 тис. тонн.

Як додав міністр, сьогодні на Кабміні ухвалено відповідне протокольне рішення “Про здійснення прокачування пробної партії нафти на Мозирський НПЗ з використанням нафтопроводів “Одеса – Броди” і “Дружба”.

Нагадаємо, раніше Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляв, що тривають переговори з Україною про переведення нафтопроводу "Одеса-Броди" в аверсний режим для прокачування венесуельської нафти.

Венесуельська нафта, що закуповується Білоруссю, надходить танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирській НПЗ залізницею транзитом через Україну.

У травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. За інформацією міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА, обсяг транзиту венесуельської нафти до Білорусі через територію України в 2011 році скорочено з 10 до 9 млн. тонн. Поточного року замість запланованих раніше 4 млн. тонн нафти обсяг транзиту очікується у розмірі 1,5 млн. тонн.