НАЕР пропонує відмінити штрафи за неефективне використання енергоресурсів

Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів (НАЕР) ініціює відміну штрафів, які накладають на промислові підприємства за неефективне використання енергетичних ресурсів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова НАЕР Микола ПАШКЕВИЧ з посиланням на відповідний законопроект, розроблений відомством, який нині проходить узгоджувальну процедуру на рівні центральних органів влади.

За словами голови НАЕР, застосування штрафних санкцій за перевищення норм і лімітів енергоспоживання показало свою неефективність, оскільки, є, по суті, фіскальним механізмом, і не стимулювало підприємства до скорочення витрати енергоресурсів. Крім того, існуюча нині система штрафів не відповідає європейській практиці. М. ПАШКЕВИЧ підкреслив, що головним індикатором роботи компанії є рівень її конкурентоспроможності, оскільки вартість енергоресурсів, кінець кінцем, закладається в собівартість вироблюваних товарів або послуг, які надають.

"Усі підприємства фактично працюють в конкурентних умовах. У них витрачання енергоресурсів лягає на собівартість і природним чином відображується на конкурентоспроможності, для них буде страшніша думка споживача, ніж ті штрафи, які раніше накладалися", - зазначив голова НАЕР.

Він додав, що законодавчі ініціативи НАЕР також стосуються посилення соціальної відповідальності компаній.

Довідка УНІАН. НАЕР є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів і енергозбереження при Кабінеті міністрів України.

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, у рамках своїх повноважень, організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, які належать до його компетенції, розробляє пропозиції з удосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабміну.