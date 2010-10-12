Рішення про пробну прокачку нафти по «Одеса-Броди» не означає відмову від добудови нафтопроводу до Гданьська - Азаров

Рішення про проведення пробного прокачування нафти в аверсном режимі по нафтопроводу "Одеса-Броди" в Білорусь не означає, що Україна може відмовитися від добудови нафтопроводу до Гданьська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам.

"Поки цей проект українсько-польський (добудова нафтопроводу - УНІАН) знаходиться на стадії розгляду, ми маємо право приймати ті рішення, які нам диктує економіка. Таке рішення уряд сьогодні прийняв про реалізацію пілотного проекту, але це зовсім не міняє наші стратегічні плани", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що 30 вересня під час переговорів з прем'єр-міністром Польщі досягнули домовленості про активізацію роботи з добудови нафтопроводу "Одеса-Броди" на території Польщі. "Ніхто ні в якому разі не відмовляється ні від якої спільної співпраці з Польщею. Навпаки, я нещодавно був у Польщі, і ми це питання з прем'єр-міністром Польщі обговорювали. Але ми чекаємо реальних рішень, реальної спільної роботи з Польщею", - сказав М.АЗАРОВ.

Також він підкреслив, що Кабмін сьогодні прийняв рішення за пілотним проектом прокачування нафти в аверсном режимі. І рамки дії цього проекту обмежені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО повідомив, що пробне прокачування нафти в аверсном режимі по нафтопроводу "Одеса - Броди" в Білорусь буде здійснена наприкінці листопада.

"Пробний пуск, я думаю, буде у кінці листопада", - сказав Ю.БОЙКО.

За його словами, об'єми пробного прокачування складуть 80 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) Одеса - Броди - Плоцк - Гданьськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би можливість протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданьська на узбережжі Балтійського моря.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу "Одеса-Броди", згідно із затвердженим ТЕО, складає 2-8 млрд. дол. залежно від об'ємів транспортування нафти.