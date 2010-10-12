Генпрокуратура подала в Московський арбітраж позов до «Газпрому» та «Нафтогазу»

Генеральна прокуратура України подала позов до Арбітражного суду Москви до ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

Про це Російське агентство правової і судової інформації (РАПСІ) повідомив представник суду.

Він додав, що третіми особами у справі виступають Кабінет міністрів України і Міністерство палива і енергетики України.

Дата попередніх слухань не визначена, а подробиці арбітражного спору не повідомляють.

Зазначають, що в прес-службі Генпрокуратури України відмовилися коментувати цю інформацію по телефону. "Я не можу коментувати це по телефону", - сказав співрозмовник агентства.